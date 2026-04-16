У «Київ Цифровий» з’явилася мапа ремонтів доріг

Кожна позначка на мапі містить детальну картку з датами початку та завершення робіт
У мобільному застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс — «Мапа ремонтів та перекриттів». Він дає змогу перевіряти ситуацію на дорогах і планувати поїздки.
Про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Функціонал сервісу

«Ми системно розвиваємо цифрові сервіси міста, щоб вони були максимально практичними в повсякденному житті. Мапа ремонтів та перекриттів — це про зручність і передбачуваність пересування столицею. Користувач отримує актуальну інформацію в одному місці та може краще планувати свій маршрут без зайвих затримок», — зазначила директорка Департаменту Вікторія Іцкович.
За її словами, на мапі доступна інформація про актуальні перекриття, заплановані ремонти, а також ділянки, де рух уже відновили.
Наразі сервіс містить дані про роботи, які виконують підрозділи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Інформацію додають і оновлюють підпорядковані Департаменту підприємства — зокрема КК «Київавтодор» і шляхово-експлуатаційні підприємства. Вони оперативно повідомляють про ремонти, перекриття та відновлення руху.

Додаткові можливості

Кожна позначка на мапі містить детальну картку з датами початку та завершення робіт і коротким описом від підрядної організації.
Окрім цього, користувачі можуть одразу залишити звернення до міських служб про перекриття через контактний центр 1551.
Сервіс інтегрований у розділ «Мапи», щоб під час планування маршрутів уся необхідна інформація була доступна в одному місці. Для отримання оперативних сповіщень про найбільші перекриття користувачам достатньо підключити функцію «Новини для водіїв» у налаштуваннях.
Оновлення вже доступне для всіх користувачів застосунку.
За матеріалами:
Finance.ua
