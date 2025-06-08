У квітні скоротилося виробництво яловичини — Finance.ua
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У квітні скоротилося виробництво яловичини

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У квітні скоротилося виробництво яловичини
У квітні скоротилося виробництво яловичини
Обсяги забою великої рогатої худоби (ВРХ) у квітні 2025 року в Україні склали 16,8 тис. тонн, що на 3% менше проти відносно березня року і на 16% проти квітня минулого року.
Про це повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ) з посиланням на дані Мінагрополітики.
У галузевій асоціації зазначили, що в січні-квітні 2025 року обсяги забою ВРХ в Україні становили 60,9 тис. тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Найбільше (62%) реалізовано на забій тварин на сільгосппідприємствах у таких областях:
  • Віннницькій (219,9 тис. тонн);
  • Черкаській (146,6 тис. тонн);
  • Дніпропетровській (124,5 тис. тонн);
  • Львівській (72,2 тис. тонн);
  • Київській (63,8 тис. тонн).
Нагадаємо, через заморозки в ряді країн уже спостерігається затримка в розвитку овочів. Зокрема, повідомляється про пошкодження врожаю фруктів та зелені в Туреччині, а також у південних регіонах Європи.
Експерт наголосив, що фрукти цьогоріч точно будуть дорожчими, навіть базові продукти будуть дорожчати.
«Утім, це здорожчання не може бути фантастичним, бо треба робити поправку на купівельну спроможність. Можна прогнозувати підвищення цін в середньому на 10−15% порівняно з минулим роком, але на окремі товари — такі як ягоди та кісточкові плоди — воно може бути й більшим», — пояснив фахівець.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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