У квітні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,5 млрд — Finance.ua

У квітні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,5 млрд Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

У квітні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,5 млрд

У квітні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 1,5 млрд доларів (у квітні 2023 року профіцит становив 190 млн доларів).

Про це свідчать дані Національного банку України.

Формування дефіциту було обумовлено розширенням від'ємного сальдо торгівлі товарами та відсутністю грантової допомоги від міжнародних партнерів. Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит поточного рахунку становив 1.4 млрд доларів (у квітні 2023 року — 0.8 млрд доларів).

За чотири місяці 2024 року дефіцит поточного рахунку становив 3.7 млрд доларів (у січні - квітні 2023 року — 1.6 млрд доларів). Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 4.4 млрд доларів (за чотири місяці 2023 року — 5.1 млрд доларів).

Експорт товарів зріс на 13.8% (у березні 2024 року скоротився на 12.3%), а імпорт — на 23.4% (у березні 2024 року зріс на 4.2%). Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зріс на 2.7%, а їх імпорт був на рівні березня (скоротився на 0.4%).

Обсяги експорту товарів становили 3.3 млрд доларів. Експорт збільшився насамперед за рахунок продовольчих товарів (24.4%), а саме зернових культур (на 29.1%), продукції харчової промисловості (1.6 раза) та насіння олійних (на 39.3%).

У квітні 2024 року в номінальному вимірі експорт зріс майже за всіма регіонами світу:

найбільше експорт збільшився до країн Азії (на 140 млн доларів, або на 16.3%, частка зросла з 29.4% до 30.0%);

Африки (на 110 млн доларів, або в 1.7 рази, частка збільшилася з 5.3% до 7.9%).

Також зріс експорт до країн ЄС (на 36 млн доларів, або на 2.2%, частка знизилася з 56.9% до 51.1%) та СНД (на 26 млн доларів, або 22.0%, частка зросла з 4.0% до 4.3%).

Водночас експорт скоротився до країн Америки: на 10 млн доларів, або 12.5%, частка скоротилася з 2.8% до 2.2%.

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Обсяги імпорту товарів становили 5.7 млрд доларів.

Енергетичний імпорт знизився на 8.4% (до березня знизився на 8.6%), водночас неенергетичний зріс на 29.5% (до березня збільшився на 0.8%).

У квітні 2024 року в номінальному вимірі найбільше зріс імпорт товарів із країн ЄС (на 534 млн доларів, або на 23.5%; питома вага майже не змінилася і склала 49.3%) та Азії (на 529 млн доларів, або на 37.1%; частка зросла з 30.9% до 34.3%).

Також зріс імпорт з країн Америки (на 110 млн доларів, або на 42.6%; частка зросла з 5.6% до 6.5%) та Африки (на 62 млн доларів, або у 2.1 рази; частка зросла з 1.2% до 2.1%).

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Натомість скоротився імпорт з країн СНД (на 53 млн доларів, або на 41.1%, частка скоротилася з 2.8% до 1.3%).

Платіжний баланс у квітні зведено з дефіцитом в 1.3 млрд доларів (у квітні 2023 року профіцит становив 1.4 млрд доларів).

Чисті погашення МВФ становили 81 млн доларів (у квітні 2023 року чисті залучення становили 2.6 млрд доларів).

Станом на 1 травня 2024 року обсяг міжнародних резервів становив 42.4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5.5 місяця.

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