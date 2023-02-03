У Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості українських фіз- та юросіб, зокрема, олігархів — Finance.ua

У Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості українських фіз- та юросіб, зокрема, олігархів Сьогодні 15:47 — Фондовий ринок

У Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості українських фіз- та юросіб, зокрема, олігархів

Так звана влада Криму ухвалила рішення про «націоналізацію» майна «іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо росії недружні дії» — до переліку увійшли близько 500 об’єктів нерухомості.

Про це повідомив так званий спікер держради Криму Володимир Констянтинов у Telegram

«Робота антитерористичної комісії з виявлення майна поплічників київського режиму у Криму продовжиться», — написав він.

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До переліку націоналізованих об’єктів, що належать до різних підприємств та банків, туристичної, спортивної інфраструктури, увійшли, зокрема:

житлові, нежитлові приміщення та земельні ділянки українських банків «Фінанси та кредит», «Укрсиббанк», «Імексбанк», «Піреус банк», «Укрексімбанк» та інших;

база та ділянка на березі морі в Орджонікідзе (Феодосія) футбольного клубу «Динамо Київ»;

кінотеатр «Сатурн IMAX» в Ялті (належить екс-прем’єр-міністру Арсенію Яценюку);

пансіонати «Севастополь», «Гірське сонце», «Гірник», «Сонячний», «Світло шахтаря», які належать підприємствам олігарха Ріната Ахметова;

землі та недобудова в Сімеїзі екснардепа Нестора Шуфрича;

Центр водного спорту у Партеніті, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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