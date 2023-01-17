У Раді хочуть всі гроші від націоналізації спрямовувати лише на воєнні потреби — Finance.ua

У Раді хочуть всі гроші від націоналізації спрямовувати лише на воєнні потреби Сьогодні 17:19 — Казна та Політика

У Раді хочуть всі гроші від націоналізації спрямовувати лише на воєнні потреби

Народні депутати Ярослав Железняк та Ярослав Юрчишин внесли до Верховної Ради законопроект № 8364 про зміни до держбюджету на 2023 рік. Йдеться про використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Документ зареєстрували 16 січня, але на момент публікації матеріалу ані тексту проекту закону, ані супровідних документів не було.

Железняк описав суть ініціативи у Telegram. Він та його колега пропонують, «щоб усі гроші від націоналізованого майна йшли лише на воєнні потреби», а «все решту можна профінансувати за міжнародні гроші».

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Нардеп зазначив, що всі воєнні видатки фінансуються лише «на свої» — залучати міжнародні кошти заборонено. На такі цілі спрямовуються податки, митні платежі, дивіденди, а також кошти від приватизації та націоналізації.

«За новою програмою МВФ передбачено „Прозоре використання грошей Фонду з ліквідації наслідків російської агресії“. На 35,5 млрд грн. Минулого року ми не дали ці гроші спрямувати на соцеконом. У цьому також не дамо», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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