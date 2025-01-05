У компанії Tesla вперше за дев’ять років знизились річні продажі електромобілів — Finance.ua

У компанії Tesla вперше за дев’ять років знизились річні продажі електромобілів
Автомобільна компанія Tesla вперше за дев’ять років повідомила про падіння річних продажів.
Про це повідомляє The Hill з посиланням на пресреліз компанії.
У документі зазначається, що у 2024 році Tesla поставила 1 789 226 автомобілів по всьому світу, що менше, ніж 1 808 581 авто у 2023-му.
Хоча четвертий квартал минулого року був рекордним за обсягами поставок, їх виявилося недостатньо для істотного поліпшення річних показників.
Акції компанії впали майже на 6% у четвер вдень, хоча доти різко зросли після перемоги на виборах Дональда Трампа, прихильником і соратником якого є гендиректор компанії Ілон Маск.
Зменшення обсягів продажів Tesla пов’язане з посиленням конкуренції на ринку електромобілів з боку виробників Китаю та Європи.
Так, китайський автовиробник BYD демонстрував у 2024 році зростання продажів своїх авто по всьому світу.
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