У компанії Tesla вперше за дев’ять років знизились річні продажі електромобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У компанії Tesla вперше за дев’ять років знизились річні продажі електромобілів

Фондовий ринок
11
У компанії Tesla вперше за дев’ять років знизились річні продажі електромобілів
У компанії Tesla вперше за дев’ять років знизились річні продажі електромобілів
Автомобільна компанія Tesla вперше за дев’ять років повідомила про падіння річних продажів.
Про це повідомляє The Hill з посиланням на пресреліз компанії.
Читайте також
У документі зазначається, що у 2024 році Tesla поставила 1 789 226 автомобілів по всьому світу, що менше, ніж 1 808 581 авто у 2023-му.
Хоча четвертий квартал минулого року був рекордним за обсягами поставок, їх виявилося недостатньо для істотного поліпшення річних показників.
Акції компанії впали майже на 6% у четвер вдень, хоча доти різко зросли після перемоги на виборах Дональда Трампа, прихильником і соратником якого є гендиректор компанії Ілон Маск.
Читайте також
Зменшення обсягів продажів Tesla пов’язане з посиленням конкуренції на ринку електромобілів з боку виробників Китаю та Європи.
Так, китайський автовиробник BYD демонстрував у 2024 році зростання продажів своїх авто по всьому світу.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.