Оновлена ​​лінійка Tesla 2025: чого очікувати від моделей — Finance.ua
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Оновлена ​​лінійка Tesla 2025: чого очікувати від моделей

Технології&Авто
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Оновлена ​​лінійка Tesla 2025: чого очікувати від моделей
Оновлена ​​лінійка Tesla 2025: чого очікувати від моделей
2025 року компанія Tesla, під керівництвом Ілона Маска, продовжить свою політику інновацій.
Особливості та удосконалення 2024 року, що стосуються дизайну та інтер’єру, залишили Model 3 на вершині у своєму класі з версією Performance на 510 к.с. і дальністю ходу до 303 миль, підтримуючи його популярність та доступність.

Що відомо

Для Tesla Model Y, у 2025 році заплановано зміни під кодовою назвою Juniper, які можуть включати переробку передньої частини та новий екран для пасажирів заднього ряду. Ці покращення додадуть комфорту та інтерактивності, хоча і без них Model Y залишається лідером серед електричних кросоверів.
Model S та Model X, що пройшли оновлення у попередні роки, у 2025 році не зазнають значних змін, зберігаючи актуальність завдяки регулярним програмним покращенням та унікальній конструкції відповідно.
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Серед ключових новинок — базова версія із заднім приводом та зниженою ціною, а також новий додатковий модуль батареї за $16,000, що збільшує дальність ходу до 445 миль. Tesla продовжує задавати тон в індустрії електромобілів, пропонуючи інноваційні рішення та постійно покращуючи свої моделі для підтримки лідерства на ринку.
За матеріалами:
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