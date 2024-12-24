Tesla відкликає близько 700 тис. електромобілів через проблеми з безпекою шин — Finance.ua
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Tesla відкликає близько 700 тис. електромобілів через проблеми з безпекою шин

Технології&Авто
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Tesla відкликає близько 700 тис. електромобілів через проблеми з безпекою шин
Tesla відкликає близько 700 тис. електромобілів через проблеми з безпекою шин
Американська Tesla відкликає близько 700 тис. електромобілів Model 3 і Model Y, а також електропікапів Cybertruck.
Компанія повідомила, що виявила несправність системи контролю тиску в шинах, яка, якщо її не усунути, підвищує ризик аварії. Водночас цю проблему можна вирішити за допомогою віддаленого оновлення програмного забезпечення.
Контрольна лампа системи тиску в шинах у зачеплених відкликанням транспортних засобах може не спалахувати і не попереджати водія про низький тиск. Зниження тиску в шинах є досить поширеною проблемою в умовах холодної погоди, зазначає MarketWatch.
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Станом на 13 грудня автовиробник отримав 76 гарантійних претензій і один звіт із місця події, пов’язаних із проблемою контролю тиску в шинах.
«Tesla не знає про будь-які зіткнення, травми або смертельні випадки, пов’язані з цим», — ідеться в повідомленні компанії.
Проблема зачіпає 694,3 тис. Cybertrucks 2024 року випуску, Model 3 виробництва 2017−2024 рр. і Model Y модельного ряду 2020−2025 рр.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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