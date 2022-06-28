У КМДА пояснили, чи потрібно міняти документи, якщо вулицю перейменували — Finance.ua

У КМДА пояснили, чи потрібно міняти документи, якщо вулицю перейменували Вчора 21:01 — Нерухомість

У разі перейменування вулиці документи міняти не потрібно. Адже нова назва не зміна місця проживання.

Про це заявив директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк.

«Сьогодні багато киян запитують, скільки їм коштуватиме зміна назв вулиць і що загалом робити в цій ситуації. Підкреслю — перейменування не створює жодних побутових проблем, ніхто не повинен одразу бігти до ЦНАПу, щоб зробити відмітку про нову адресу. Перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотографій, зміни прізвища тощо, тобто коли у людини виникає потреба», — пояснив Роман Лелюк.

Крім того, документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються чинними у разі зміни назви вулиці, де вона розташована.

Такі документи змінюють лише за необхідності. Наприклад, для купівлі-продажу чи дарування нерухомості.

«Таким чином, якщо власник захоче продати, подарувати чи передати у спадок свою нерухомість, у документах, які оформлятимуться на нову особу, вже вкажуть нову назву. На вартість послуг нотаріуса це не вплине», — сказав Роман Лелюк.

Водночас юридичні особи повинні вносити відповідні зміни до установчих документів. Відповідно до чинного законодавства, перейменування вулиці місцезнаходження юрособи є зміною місцезнаходження.

Це передбачає необхідність внесення відповідних змін до установчих документів, змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, повідомлення банківських установ та контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо.

Однак граничних термінів для цього немає, тому підприємство може вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію змін.

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