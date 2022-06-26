У Кабміні сказали, чи загрожує Україні втрата статусу кандидата на вступ у ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Кабміні сказали, чи загрожує Україні втрата статусу кандидата на вступ у ЄС

Казна та Політика
348
У Кабміні сказали, чи загрожує Україні втрата статусу кандидата на вступ у ЄС
У Кабміні сказали, чи загрожує Україні втрата статусу кандидата на вступ у ЄС
Про ймовірне відкликання в України статусу кандидата на членство в Євросоюзі не йдеться.
Про це в ефірі інформаційного марафону заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
«Рішення Євроради, яке було ухвалене 23 червня, відмінне від тієї рекомендації, яку надала Єврокомісія. Тому що статус кандидата ми отримали безумовно... Що стосується семи умов, то рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов, і від цього визначитимуться подальші етапи, пов’язані з членством», — зазначила вона.
Читайте також
Стефанішина уточнила, що ці сім умов не прив’язані до рішення про статус кандидата.
На запитання, чи йдеться про можливість відкликання статусу кандидата за умови невиконання певних умов, віце-прем’єрка відповіла наступне: «Ні. Україна отримала статус кандидата і крапка».
Вона додала, що виконання цих семи умов дозволить почати перемовини про вступ до ЄС.
Читайте також
За словами Стефанішиної, усі ці умови мають дуже важливий політичний характер, тому важко визначитися, яку із них виконати найскладніше.
«Позитив у тому, що ми вже по кожному із цих напрямків щось зробили. І буквально у найближчі три дні Президент схвалить дорожню карту реалізації кожного із семи пунктів», — наголосила вона.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, 28 лютого Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
23 червня Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.