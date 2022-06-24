У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС — Finance.ua

У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС
Очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу — 2029 рік.
Про це заявила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі телемарафону у четвер.
«Раніше — малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами», — сказала вона.
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При цьому Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.
За словами гендиректора, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.
«Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», — наголосила Форсюк.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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