У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС — Finance.ua
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У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС

Казна та Політика
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У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС
У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС
Очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу — 2029 рік.
Про це заявила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі телемарафону у четвер.
«Раніше — малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами», — сказала вона.
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При цьому Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.
За словами гендиректора, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.
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«Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», — наголосила Форсюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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