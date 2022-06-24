У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС — Finance.ua

У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС 24.06.2022, 16:14 — Казна та Політика

У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС

Очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу — 2029 рік.

Про це заявила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі телемарафону у четвер.

«Раніше — малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами», — сказала вона.

Читайте також Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС

При цьому Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

За словами гендиректора, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

Читайте також Що означає статус кандидата на вступ до ЄС для України

«Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», — наголосила Форсюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.