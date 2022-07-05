У Кабміні порахували, скільки збитків завдала рф Україні — Finance.ua

У Кабміні порахували, скільки збитків завдала рф Україні Вчора 11:03 — Казна та Політика

У Кабміні порахували, скільки збитків завдала рф Україні

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Значна частина з цих втрат стосується житлового фонду — 39%, загалом зруйновано понад 1200 будівель. Також значно постраждала інфраструктура —33%, об’єкти промисловості (8%), агросектора (5%), освіти (4%) та охорони здоров’я (2%)», — повідомив голова Мінрегіону на форумі громадянського суспільства в рамках Конференції з відновлення України-2022 «Прокладаємо шлях до успішного та інклюзивного процесу відновлення України».

Він додав, що на сьогодні в Україні є чотири типи регіонів:

група I — фронтові та прифронтові області, де відбуваються воєнні дії; тут проблеми життя та смерті, постачання продовольства;

група II — підтримка;

група III — регіони, які за лінією бойових дій;



група IV — з деокупованими територіями, тут зараз відбувається первинне відновлення.

За словами Чернишова, першочергове завдання держави — щоб регіони з першої групи перейшли до четвертої, тобто провести деокупацію.

«Мости, дороги, житло — ми маємо це відновлювати зараз, не чекаючи, доки закінчиться війна. У наших людей має бути гідне житло до того, як розпочнеться зима», — констатував міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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