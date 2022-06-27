У JPMorgan припустили збереження тиску майнерів на ціну Bitcoin — Finance.ua
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У JPMorgan припустили збереження тиску майнерів на ціну Bitcoin

Фінтех і Картки
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У JPMorgan припустили збереження тиску майнерів на ціну Bitcoin
У JPMorgan припустили збереження тиску майнерів на ціну Bitcoin
Майнінгові компанії, що потребують ліквідності, в третьому кварталі здатні і далі чинити знижувальний тиск на котирування першої криптовалюти. Такого висновку дійшов стратег JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу, пише Bloomberg.
За розрахунками експерта, на частку публічних майнінгових компаній припадає близько 20% хешрейту. Багато з них продавали Bitcoin для покриття операційних витрат та обслуговування позик. Зважаючи на більш обмежений доступ до капіталу, на подібні кроки пішли також і приватні майнери, припустив стратег.
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«Розвантаження продовжиться і в третьому кварталі, якщо рентабельність видобутку не покращає. Це вже виявилося у травні та червні. Існує ризик, що процес триватиме», — написав він.
Згідно з Панігірцоглу, собівартість видобутку 1 BTC з $18000-$20000 на початку року опустилася до червневих ~$15000 завдяки введенню в дію більш енергоефективного обладнання.

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Нагадаємо, аналітики Arcane Research підрахували, що грошовий потік від видобутку Bitcoin скоротився на 80% порівняно з піком у листопаді 2021 року — до рівнів дворічної давності. Зокрема, застарілі Antminer S9 вже працюють на збиток.
За даними експертів, у травні публічні майнінгові компанії вперше продали всі видобуті за місяць Bitcoin. Зазвичай частка монет, що реалізуються, становила від 25% до 40%.
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За матеріалами:
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