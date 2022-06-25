Bitcoin – провідний індикатор для фондового ринку, – інвестор зі США — Finance.ua

Bitcoin – провідний індикатор для фондового ринку, – інвестор зі США 25.06.2022, 06:00 — Фінтех і Картки

Bitcoin – провідний індикатор для фондового ринку, – інвестор зі США

Очільник фонду німецьких ринків, які розвиваються в Америці та засновник компанії LLP Mobius Capital Partners Марк Мобіус вважає, що Bitcoin має важливе значення для інвесторів, що торгують на фондових ринках.

Марк Мобіус, який протягом 30 років пропрацював у Franklin Templeton Investments, вважає, що Bitcoin — це важливий індикатор для ринку. Він називає найвідомішу криптовалюту світу показником настроїв інвесторів.

Роль Bitcoin для інвесторів

На думку експерта, якщо падає біткойн, то наступного дня аналогічну динаміку демонструє індекс Dow Jones. Мобіус додав, що це свідчить про те, що Bitcoin — це провідний індикатор.

Лише, коли інституційні та індивідуальні інвестори по-справжньому визнають свою поразку та припиняють вкладати більше грошей у ринок через втрати, то настрої досягнуть дна.

Крім того, на фоні побоювань щодо глобальних ризиків рецесії змели мільярди доларів ринкової капіталізації Bitcoin. Цифрова монета втратила приблизно 70% від свого піка, коли ціна коливалася на рівні 20 тисяч доларів. Цей спад стався паралельно із зануренням у ведмежий ринок світового індексу акцій MSCI. До того ж інвесторів непокоять ще кілька факторів:

вплив підвищення процентних ставок у більшості країн,

порушення ланцюгів постачання у Китаї та Європі.

Поки криптоінвестори, які вкладають у Bitcoin, «все ще говорять про придбання монети на спаді — це означає, що є надія». За словами Мобіуса, це свідчить про те, що «ми ще не досягли дна ведмежого ринку».

Інвестор також додав, що вважає за потрібне наразі тримати певну суму у готівці й може розмістити їх в індійські акції у наступних секторах:

будівельні матеріали,

програмне забезпечення,

медичні дослідження.

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