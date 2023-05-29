У І кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінустанов – НБУ — Finance.ua

У І кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінустанов – НБУ Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

У І кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінустанов – НБУ

У І кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінансових установ, проте вперше із серпня 2022 року була зареєстрована нова фінансова компанія, а частка небанків у активах фінансового сектору під наглядом Національного банку зросла до 12%.

Про це йдеться в щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору.

Страхові компанії

У I кварталі обсяги валових премій ризикового страхування зменшилися на 6% за квартал, однак зросли на 7% порівняно з І кварталом 2022 року.

Премії страхування життя зменшилися порівняно з попереднім кварталом на 15% і залишилися нижчими на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Ризикові страховики отримали за результатами кварталу прибуток, співмірний із попередніми роками, та досягли рентабельності капіталу на рівні 3%.

Страховики життя продемонстрували рекордну за останні роки рентабельність капіталу (10%) внаслідок зменшення операційних витрат та зростання інвестиційних доходів.

Фінансові компанії й ломбарди

Фінансові компанії в І кварталі наростили обсяги позик підприємствам на 30%, домогосподарствам — на 37% і за підсумками кварталу отримали прибуток.

Ломбарди продемонстрували відновлення: обсяги активів та нових кредитів зросли, процентні доходи дещо збільшилися, а фінансовий результат був позитивним.

Обсяги факторингових операцій упродовж кварталу зросли на третину, операцій фінансового лізингу — майже на 40%. Однак обсяги операцій були все ще нижчими за довоєнні рівні.

Кредитні спілки

У І кварталі активи кредитних спілок скорочувалися, хоч і повільніше, ніж в останні пів року. Кредитний портфель зменшився на 3%, а частка непрацюючих позик залишається значною — 32%.

Операційний прибуток не забезпечив покриття сформованих резервів під кредитні збитки, тож фінансовий результат у сегменті є від'ємним. З огляду на збитки скоротився і капітал.

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Обсяги залучених спілками коштів надалі знижувалися: додаткових пайових внесків — на 6%, депозитів — на 5%.

Станом на 1 квітня 2023 року 12 кредитних спілок порушували норматив достатності капіталу.

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