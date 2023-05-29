У І кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінустанов – НБУ — Finance.ua

У І кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінустанов – НБУ
У І кварталі 2023 року з ринку пішли 111 небанківських фінансових установ, проте вперше із серпня 2022 року була зареєстрована нова фінансова компанія, а частка небанків у активах фінансового сектору під наглядом Національного банку зросла до 12%.
Про це йдеться в щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору.
Страхові компанії
У I кварталі обсяги валових премій ризикового страхування зменшилися на 6% за квартал, однак зросли на 7% порівняно з І кварталом 2022 року.
Премії страхування життя зменшилися порівняно з попереднім кварталом на 15% і залишилися нижчими на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Ризикові страховики отримали за результатами кварталу прибуток, співмірний із попередніми роками, та досягли рентабельності капіталу на рівні 3%.
Страховики життя продемонстрували рекордну за останні роки рентабельність капіталу (10%) внаслідок зменшення операційних витрат та зростання інвестиційних доходів.
Фінансові компанії й ломбарди
Фінансові компанії в І кварталі наростили обсяги позик підприємствам на 30%, домогосподарствам — на 37% і за підсумками кварталу отримали прибуток.
Ломбарди продемонстрували відновлення: обсяги активів та нових кредитів зросли, процентні доходи дещо збільшилися, а фінансовий результат був позитивним.
Обсяги факторингових операцій упродовж кварталу зросли на третину, операцій фінансового лізингу — майже на 40%. Однак обсяги операцій були все ще нижчими за довоєнні рівні.
Кредитні спілки
У І кварталі активи кредитних спілок скорочувалися, хоч і повільніше, ніж в останні пів року. Кредитний портфель зменшився на 3%, а частка непрацюючих позик залишається значною — 32%.
Операційний прибуток не забезпечив покриття сформованих резервів під кредитні збитки, тож фінансовий результат у сегменті є від'ємним. З огляду на збитки скоротився і капітал.
Обсяги залучених спілками коштів надалі знижувалися: додаткових пайових внесків — на 6%, депозитів — на 5%.
Станом на 1 квітня 2023 року 12 кредитних спілок порушували норматив достатності капіталу.
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