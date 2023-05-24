НБУ оновив порядок розрахунків за цінними паперами та депозитними сертифікатами — Finance.ua

НБУ оновив порядок розрахунків за цінними паперами та депозитними сертифікатами Сьогодні 14:00 — Фінтех і Картки

Нацбанк вніс зміни до порядку розрахунків за цінними паперами та депозитними сертифікатами, використовуючи принцип «поставка проти оплати», взаємодіючи з оновленою СЕП-4.0.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Як повідомляється, такі розрахунки за ОВДП побудовані на новітньому форматі ІSO20022.

Зазначається, що, згідно з отриманими рекомендаціями, після проведеної у 2021 році комплексної оцінки впроваджено додаткові норми для забезпечення відповідності депозитарію міжнародним Принципам для інфраструктури фінансового ринку (PFMI).

Зокрема:

Врегульовано порядок та строки перегляду процедур депозитарієм Національного банку при припиненні клієнтами професійної діяльності, а також встановлено порядок їх тестування. Деталізовано основні принципи провадження клірингової діяльності Національним банком із визначенням зобов’язань.

Як зазначив регулятор, також уточнено регламентний час роботи депозитарію у зв’язку з переходом роботи СЕП-4.0 на режим 24/7.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2023 року НБУ впровадив нове покоління Системи електронних платежів (СЕП). Вона працює на міжнародному стандарті ISO 20 022 та надає можливість здійснювати міжбанківські платежі цілодобово, 7 днів на тиждень.

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УНН За матеріалами:

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