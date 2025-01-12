У Гонконгу планують запустити роботаксі — Finance.ua

У Гонконгу планують запустити роботаксі Сьогодні 06:16 — Технології&Авто

Компанія Pony. ai, що базується в Гуанчжоу, заявила про намір організувати послуги роботаксі — безпілотних автомобілів для перевезення пасажирів — у Гонконгу.

Про це повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).

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За даними видання, Pony. ai заявила про прагнення відкрити службу таких таксі спочатку для співробітників міжнародного аеропорту Гонконгу, а потім розширити її на центральні райони міста.

Терміни запуску роботаксі поки не повідомляються, але компанія сподівається, що це станеться незабаром.

Як зазначає SCMP, у 2024 році китайська компанія Baidu, відома тим, що перша в цій країні розпочала роботу над безпілотними таксі, також заявила, що має намір запустити такий сервіс у Гонконгу.

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У листопаді 2024 року Департамент транспорту Гонконгу схвалив заявку Baidu на випробування 10 автономних транспортних засобів на острові Лантау, надавши фірмі ліцензію до грудня 2029 року.

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