У Гонконгу планують запустити роботаксі — Finance.ua

У Гонконгу планують запустити роботаксі
Компанія Pony. ai, що базується в Гуанчжоу, заявила про намір організувати послуги роботаксі — безпілотних автомобілів для перевезення пасажирів — у Гонконгу.
Про це повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).
За даними видання, Pony. ai заявила про прагнення відкрити службу таких таксі спочатку для співробітників міжнародного аеропорту Гонконгу, а потім розширити її на центральні райони міста.
Терміни запуску роботаксі поки не повідомляються, але компанія сподівається, що це станеться незабаром.
Як зазначає SCMP, у 2024 році китайська компанія Baidu, відома тим, що перша в цій країні розпочала роботу над безпілотними таксі, також заявила, що має намір запустити такий сервіс у Гонконгу.
У листопаді 2024 року Департамент транспорту Гонконгу схвалив заявку Baidu на випробування 10 автономних транспортних засобів на острові Лантау, надавши фірмі ліцензію до грудня 2029 року.
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