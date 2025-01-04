В Абу-Дабі планують запустити повітряні таксі до кінця 2025 року — Finance.ua
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В Абу-Дабі планують запустити повітряні таксі до кінця 2025 року

Технології&Авто
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В Абу-Дабі планують запустити повітряні таксі до кінця 2025 року
В Абу-Дабі планують запустити повітряні таксі до кінця 2025 року
Столиця ОАЕ Абу-Дабі уклала угоду з каліфорнійським розробником літаків eVTOL Archer Aviation про запуск сервісу повітряних таксі до кінця 2025 року.
Про це розповів представник Archer в інтерв’ю The Independent.
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Згідно з угодою, літаки eVTOL вироблятимуться в Абу-Дабі.

Як працюватимуть повітряні таксі

Планується, що літак Archer’s Midnight перевозитиме до чотирьох пасажирів на один транспортний засіб між різними так званими вузловими портами, розташованими навколо столиці ОАЕ, скорочуючи час у дорозі на 80%.
Зауважимо, що eVTOL — це електричні літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою, такий собі дрон із пасажиром, призначений для внутрішньоміських переміщень.
«Мета Archer — трансформувати міські подорожі, замінивши 60−90-хвилинні поїздки на автомобілі 10−20-хвилинними польотами, які є безпечними, екологічними, нешумними й конкурентоспроможними за вартістю з наземним транспортом», — зазначив представник Archer.
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Зазначається, що Archer’s Midnight EVTOL зможе перевозити пасажирів зі швидкістю до 240 км/год, використовуючи рельєф міста, щоб більшу частину шляху пролетіти над водою.
Концепція повітряних таксі була вперше популяризована компанією Uber у 2016 році під час конференції Elevate.
Відтоді з’явилося понад 300 стартапів у сфері eVTOL, що залучили близько $10 млрд фінансування.
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