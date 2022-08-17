У Газпромі заявили, що взимку газ у Європі може подорожчати до 4 тис. доларів — Finance.ua
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У Газпромі заявили, що взимку газ у Європі може подорожчати до 4 тис. доларів

Енергетика
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російська компанія «Газпром» заявила, що взимку ціни на газ у Європі можуть перевищити 4000 доларів за тисячу кубометрів.
«Зазначимо, що на спотових біржах Європи ціни на газ пробили позначку 2500 доларів. За консервативними оцінками, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать рівень 4 тис. доларів за 1 тис. куб. м», — ідеться в повідомленні.
За даними Gas Infrastructure Europe, на 14 серпня запаси газу в європейських ПСГ заповнені на 48,6 млрд куб. м. Для досягнення рівня заповненості ПСГ початку сезону відбору 2019/2020 року компанія має завантажити ще 23,8 млрд куб. м.
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З 1 січня по 15 серпня 2022 року «Газпром», за попередніми даними, видобував 274,8 млрд куб. м газу. Це на 13,2% (на 41,7 млрд куб. м) менше, ніж торік. Попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 2,3% (на 3,6 млрд куб. м). Експорт до країн далекого зарубіжжя становив 78,5 млрд куб. м — на 36,2% (на 44,6 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року. «Газпром» постачає газ згідно з підтвердженими заявками.
Також зростає експорт газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру» в рамках двостороннього довгострокового контракту між «Газпромом» і CNPC. Постачання регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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