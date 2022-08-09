Уряд працює над спрямуванням коштів від ренти на видобуток природного газу на його закупівлю — Finance.ua
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Уряд працює над спрямуванням коштів від ренти на видобуток природного газу на його закупівлю

Казна та Політика
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Уряд працює над спрямуванням коштів від ренти на видобуток природного газу на його закупівлю
Уряд працює над спрямуванням коштів від ренти на видобуток природного газу на його закупівлю
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів опрацювати механізм спрямування коштів, отриманих державою від ренти на видобуток природного газу, на його закупівлю у внутрішніх видобувачів.
Про це очільник уряду повідомив у своєму Telegram.
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«Розвиток українського видобутку газу — першочергове завдання для всіх відповідальних осіб», — зауважив Шмигаль під час наради за участю Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну та «Нафтогазу України».
Як повідомив прем’єр, станом на 8 серпня запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) країни сягнули 12,2 млрд куб. м.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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