Яким буде видобуток газу в Україні у 2022 році: озвучено обсяг — Finance.ua

Яким буде видобуток газу в Україні у 2022 році: озвучено обсяг Вчора 11:42 — Енергетика

Яким буде видобуток газу в Україні у 2022 році: озвучено обсяг

В Україні 2022 року планують видобути 18,5 млрд кубометрів газу. Це лише на 6,6% менше, ніж роком раніше.

Про це, як повідомляє Інтерфакс , заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник. «Виходячи з наявних на сьогодні обсягів фактичного видобутку прогнозний обсяг за цей рік приблизно 18,5 млрд куб. м. Це без урахування потенційних втрат», — сказав він.

Колесник уточнив, що добовий видобуток газу в країні становить 49,5 млн куб. м, тоді як перед початком війни він становив близько 55 млн куб. м. Водночас, компанії поки що не можуть повноцінно здійснювати нове буріння та капремонт свердловин, а лише підтримують обслуговування наявного свердловинного фонду. Це з використанням техніки, яка з повітря може здаватися військовою.

За його словами, прогноз споживання газу на 2022 рік становить близько 21 млрд куб. м. Заступник міністра уточнив, що цей прогноз ґрунтується на профілі споживання попередніх років, тоді як в умовах війни та переселення людей складно точно сказати, яким буде споживання.

Зазначимо, в росії з 1 січня по 15 липня видобуток газу скоротився на 10,4% (до 249,7 млрд кубометрів). Місячне падіння у червні обвалилося вже на 30%. Фактично, це наймасштабніше скорочення видобутку в історії «Газпрому» (державний монополіст у сферах видобутку та експорту блакитного палива).

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