У Харкові відновили плату за комунальні послуги — Finance.ua

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У Харкові відновили плату за комунальні послуги

Вчора 09:31Особисті фінанси
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У Харкові відновили плату за комунальні послугиУ Харкові відновили плату за комунальні послуги
У Харкові відновили плату за комунальні послуги, які надають міські підприємства.
Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.
«Підприємства житлово-комунального господарства міста Харкова з 1 червня відновили нарахування плати за послуги, що надаються. Про це повідомили директори комунальних підприємств: „Харківські теплові мережі“, „Харківводоканал“, „Жилкомсервіс“ та „Комплекс із вивезення побутових відходів“», — ідеться в повідомленні.
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Зазначається, що протягом трьох місяців працівники комунальних підприємств робили все можливе, щоб навіть в умовах війни місто жило: ремонтували трубопроводи, відновлювали тепло- та водопостачання, прибирали двори, вивозили сміття, запускали ліфти тощо. Але зараз підприємства вже не мають фінансової можливості продовжувати роботу в такому режимі.
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«Внаслідок масованих обстрілів багато об’єктів критичної інфраструктури було знищено або зазнали серйозних пошкоджень. Щоб підприємства могли якнайшвидше відновити їх та якісно підготувати Харків до нового опалювального сезону, було прийнято рішення відновити оплату послуг ЖКГ», — пояснили в міськраді.
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В мерії додали, що всі нарахування за комунальні послуги з 24 лютого до 1 червня будуть списані. Комунальні підприємства зроблять перерахунок, і в липні харків’яни отримають квитанції з нарахуванням за минулий місяць. Якщо споживач мав заборгованість із оплати до 24 лютого, вона також буде внесена до платіжки. Тим харків’янам, які оплачували послуги під час війни, обіцяють зробити перерахунок і внесені суми зарахувати як оплату з 1 червня.
Нагадаємо, 1 квітня мер Харкова Ігор Терехов заявив, що «всі комунальні послуги, які надає місто, з 24 лютого і до кінця війни будуть списані».
За матеріалами: Укрінформ
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