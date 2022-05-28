Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз — Finance.ua
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Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз

Вчора 09:46Особисті фінанси
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Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогнозВзимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз
Ціна на газ для населення в Україні взимку залежатиме від світових цін, за якими буде закуплено блакитне паливо.
Про це сказав народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі телемарафону.
«Не хотілося б прогнозувати якесь подорожчання. Поки підстав для цього немає. Але подорожчання залежатиме від ціни на ринку газу загальному, європейському. У нас відповідно має автоматично коригуватися ціна, оскільки ми давно прив’язані до європейського ринку», — сказав він.
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Камельчук зазначив, що Кабінет Міністрів має намір максимально довго зберігати тарифи стабільними, проте чи зможе Україна покривати високі тарифи для населення, поки не відомо.
За його словами, якщо не буде форс-мажорів, пов’язаних з ракетними обстрілами, то Україна зможе забезпечити себе запасами газу.
«Якщо що, то ми будемо просити допомогу з LNG-терміналів, які знаходяться в Литві, Польщі та Болгарії», — сказав він.
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Депутат підкреслив, що в України є величезний потенціал експорту електроенергії.
«Україна щомісяця може отримувати 300 мільйонів євро від експорту електроенергії, що може замістити доходи від транзиту російського газу на випадок його припинення», — пояснив він.
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За матеріалами: УНІАН
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