Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз — Finance.ua

Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз
Ціна на газ для населення в Україні взимку залежатиме від світових цін, за якими буде закуплено блакитне паливо.
Про це сказав народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі телемарафону.
«Не хотілося б прогнозувати якесь подорожчання. Поки підстав для цього немає. Але подорожчання залежатиме від ціни на ринку газу загальному, європейському. У нас відповідно має автоматично коригуватися ціна, оскільки ми давно прив’язані до європейського ринку», — сказав він.