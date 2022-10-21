У Франції платитимуть за прийом українських біженців: названо умови та суму — Finance.ua

У Франції платитимуть за прийом українських біженців: названо умови та суму Вчора 19:47 — Світ

У Франції платитимуть за прийом українських біженців: названо умови та суму

Французьким сім’ям, які приймають у себе українських біженців, держава почне виплачуватиме компенсацію. Вона становитиме 150 євро на місяць.

Про це пише Le Figaro

Виплати передбачені за біженців, які мешкають у країні не менше 90 днів, починаючи з 1 квітня.

Так, до 31 грудня 2022 року французька влада планує профінансувати проживання від 5 до 12 000 українських сімей. Як зауважується, гроші мають розпочати виплачувати з кінця листопада.

"Цей винятковий фінансовий захід дає змогу підтримати вилив спонтанної щедрості, який спостерігався, коли в Україні вибухнула війна, головна ланка в управлінні кризою та прийомі переміщених осіб з України",— підкреслив міністр-делегат Міністерства міст та житлового будівництва Олів’є Кляйн.

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Хто отримає кошти? Гроші зможуть отримати французи, які з власної ініціативи візьмуть до себе додому людей із України. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили прийом біженців із державою — французи повинні зареєструватися та отримати сертифікат від громади, де розміщено житло.

Зауважимо, українці у Франції можуть набути статусу тимчасового захисту на 6 місяців. Це дає їм право проживати у країні, працевлаштовуватися, навчатися, користуватися медичними послугами. Через пів року біженці мають оновити свій статус, пройшовши процедуру перереєстрації. Це дозволить українцям й надалі користуватися всіма правами у цій країні.

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