У Флориді аеропорт Палм-Біч перейменують на честь Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав у понеділок закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters і Clash Report.
Рішення перейменувати аеропорт на честь Трампа було ухвалено після того, як у 2025 році штат Флорида схвалив план із передання ділянки землі в центрі Маямі під будівництво президентської бібліотеки Трампа.
Тепер, як очікується, якщо буде затвердження Федерального управління цивільної авіації (FAA) і буде укладено відповідну угоду з місцевою владою, то об’єкт називатиметься «Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Трампа».
Наразі це останній об’єкт із низки будівель, установ, урядових програм, військових кораблів і грошових коштів, що носять ім’я президента США.

Що вже перейменував

Після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп перейменував на свою честь уже далеко не один об’єкт.
У січні Трамп урочисто відзначив перейменування дороги на честь себе поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч.
У грудні 2025 року, інститут миру США теж було офіційно перейменовано на честь Трампа на тлі переговорів щодо мирної угоди для України.
Також Міністерство фінансів США оголосило про намір розміщувати підпис президента Дональда Трампа на всіх нових паперових банкнотах. Це стане першим випадком, коли підпис чинного президента з’явиться на доларових банкнотах. Традиційно на американській валюті розміщуються підписи міністра фінансів і казначея США, без участі президента.
За матеріалами:
Finance.ua
