У Флориді аеропорт Палм-Біч перейменують на честь Трампа Сьогодні 18:00 — Світ

У Флориді аеропорт Палм-Біч перейменують на честь Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав у понеділок закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь президента США Дональда Трампа.

Рішення перейменувати аеропорт на честь Трампа було ухвалено після того, як у 2025 році штат Флорида схвалив план із передання ділянки землі в центрі Маямі під будівництво президентської бібліотеки Трампа.

Тепер, як очікується, якщо буде затвердження Федерального управління цивільної авіації (FAA) і буде укладено відповідну угоду з місцевою владою, то об’єкт називатиметься «Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Трампа».

Наразі це останній об’єкт із низки будівель, установ, урядових програм, військових кораблів і грошових коштів, що носять ім’я президента США.

Що вже перейменував

Після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп перейменував на свою честь уже далеко не один об’єкт.

У січні Трамп урочисто відзначив перейменування дороги на честь себе поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч.

У грудні 2025 року, інститут миру США теж було офіційно перейменовано на честь Трампа на тлі переговорів щодо мирної угоди для України.

р розміщувати підпис президента Дональда Трампа на всіх нових паперових банкнотах. Це стане першим випадком, коли підпис чинного президента з'явиться на доларових банкнотах. Традиційно на американській валюті розміщуються підписи міністра фінансів і казначея США, без участі президента.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.