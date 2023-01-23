У Фінляндії назвали суму заморожених російських активів — Finance.ua

У Фінляндії назвали суму заморожених російських активів Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

У Фінляндії назвали суму заморожених російських активів

Фінляндія заморозила російських активів на суму 187 мільйонів євро у межах санкцій, запроваджених країнами Заходу проти рф через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Yle.

Справами заморожених активів у країні займається Управління зі стягнення боргів.

«Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність», — сказав начальник відділу санкцій МЗС Фінляндії Піа Сааріваара.

У Фінляндії найвідоміший російський олігарх із санкційного списку ЄС — Геннадій Тимченко. За інформацією видання, він є одним із власників столичної арени Helsinki-halli.

Санкції, запроваджені Заходом, вже призвели до того, що російські олігархи збідніли на десятки мільярдів євро. За даними Bloomberg, торік через санкції найбагатші олігархи втратили 95 млрд доларів. Колишній власник футбольної команди «Челсі» Роман Абрамович втратив найбільше. Його статки скоротилися майже на 60%.

Раніше в Єврокомісії повідомили, що від початку російського вторгнення в Україну Європейський Союз запровадив санкції вже проти 1236 фізичних та 115 юридичних осіб росії, при цьому загальна вартість активів рф, заморожених Євросоюзом, сягає 20 мільярдів євро.

Що відомо про вилучення російських активів

14 листопада 2022 року Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію про «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України», підготовлену Україною за співавторством понад півсотні країн.

Вона містить визнання країнами ООН потреби створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Україні росією та рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Йдеться про документування доказів та інформацію про шкоду, втрату або каліцтва, заподіяні фізичним та юридичним особам, а також державі України.

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