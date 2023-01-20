Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених активів рф для України, однак банки - проти — Finance.ua

Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених активів рф для України, однак банки - проти Сьогодні 15:15 — Світ

Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених активів рф для України, однак банки - проти

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України.

Однак банки виступають категорично проти такої пропозиції, передає Bloomberg

«Якщо ми серйозно налаштовані на допомогу у відновленні України, ми повинні подумати про те, як ми збираємося це фінансувати», — сказав Кассіс в інтерв’ю швейцарській газеті Tages-Anzeiger.

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Він додав, що уряди низки країн обговорюють крок конфіскації російських активів, «але це має бути зроблено коректно і в рамках верховенства права».

За словами Кассіса, Швейцарія наразі заморозила активи підсанкційних росіян на 7,5 млрд франків ($8,2 мільярда), однак, згідно із швейцарським законодавством, вони не можуть бути конфісковані. Зміна цього закону, ймовірно, потребуватиме референдуму.

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«Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тільки тому, що ми вважаємо це морально правильним. Право власності є фундаментальним», — сказав Кассіс.

Як пише видання, до пропозиції віддати конфісковані активи росіян на користь України дуже критично поставилися банки Швейцарії.

За словами одного із банкірів, якого цитує видання NZZ, нехтування правами власності підірве позицію Швейцарії як фінансового центру.

Інший банкір назвав такий крок «смертним вироком» для швейцарської банківської системи.

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