Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених активів рф для України, однак банки - проти — Finance.ua
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Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених активів рф для України, однак банки - проти

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Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених активів рф для України, однак банки - проти
Швейцарія підтримує ідею конфіскації заморожених активів рф для України, однак банки - проти
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України.
Однак банки виступають категорично проти такої пропозиції, передає Bloomberg.
«Якщо ми серйозно налаштовані на допомогу у відновленні України, ми повинні подумати про те, як ми збираємося це фінансувати», — сказав Кассіс в інтерв’ю швейцарській газеті Tages-Anzeiger.
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Він додав, що уряди низки країн обговорюють крок конфіскації російських активів, «але це має бути зроблено коректно і в рамках верховенства права».
За словами Кассіса, Швейцарія наразі заморозила активи підсанкційних росіян на 7,5 млрд франків ($8,2 мільярда), однак, згідно із швейцарським законодавством, вони не можуть бути конфісковані. Зміна цього закону, ймовірно, потребуватиме референдуму.
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«Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тільки тому, що ми вважаємо це морально правильним. Право власності є фундаментальним», — сказав Кассіс.
Як пише видання, до пропозиції віддати конфісковані активи росіян на користь України дуже критично поставилися банки Швейцарії.
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За словами одного із банкірів, якого цитує видання NZZ, нехтування правами власності підірве позицію Швейцарії як фінансового центру.
Інший банкір назвав такий крок «смертним вироком» для швейцарської банківської системи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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