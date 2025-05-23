У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн

Кримінал
64
У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн
У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн
Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації за 2022 рік колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Читайте також
Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.
При цьому приховав від декларування кошти на понад $500 тис. (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.
Читайте також
Посадовець також не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, «зменшивши» його на 110 тис. грн.
За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368−5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366−2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems