У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн — Finance.ua

У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн Сьогодні 09:45 — Кримінал

У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації за 2022 рік колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.

При цьому приховав від декларування кошти на понад $500 тис. (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

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Посадовець також не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, «зменшивши» його на 110 тис. грн.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368−5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366−2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

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