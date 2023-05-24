У Дубаї побудують Bitcoin-вежу — Finance.ua

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У Дубаї побудують Bitcoin-вежу

Криптовалюта
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У Дубаї побудують Bitcoin-вежу
У Дубаї побудують Bitcoin-вежу
Компанія-забудовник з Дубая планує побудувати першу у світі «Біткоїн-вежу». Мета цього амбітного проєкту продемонструвати важливість цифрових активів і криптовалют.
Відомо, що нова готельна мережа буде побудована в стилі BTC, використовуватиме передові технології, такі як блокчейн і штучний інтелект. Попри це, компанія приділяє особливу увагу стійкості матеріалів і нульовому використанню вуглекислого газу.
«Це буде перший готель, який поверне вам гроші, які ви заплатили, плюс відсотки. Така приваблива пропозиція обіцяє гостям незабутні враження, а також потенційні фінансові переваги криптовалют», — заявив Сальваторе Леггіеро, розробник цього проєкту.
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Bitcoin Tower — це 40-поверховий хмарочос, що викликає захоплення, символізує повагу Дубая до біткойна і втілює принципи його загадкового творця Сатоші Накамото. Леггієро планує, що ця вежа стане революцією в галузі нерухомості, долаючи розрив між цифровими і фізичними активами.
Об'єднані Арабські Емірати продовжують розвиватися в криптовалютному секторі. Нещодавно криптовалютна біржа Coinbase повідомила, що ОАЕ можуть служити міжнародним криптоцентром для Близького Сходу, а також для деяких регіонів Африки та Азії.
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