У Дубаї побудують Bitcoin-вежу — Finance.ua

У Дубаї побудують Bitcoin-вежу Сьогодні 04:04 — Криптовалюта

У Дубаї побудують Bitcoin-вежу

Компанія-забудовник з Дубая планує побудувати першу у світі «Біткоїн-вежу». Мета цього амбітного проєкту продемонструвати важливість цифрових активів і криптовалют.

Відомо, що нова готельна мережа буде побудована в стилі BTC , використовуватиме передові технології, такі як блокчейн і штучний інтелект. Попри це, компанія приділяє особливу увагу стійкості матеріалів і нульовому використанню вуглекислого газу.

«Це буде перший готель, який поверне вам гроші, які ви заплатили, плюс відсотки. Така приваблива пропозиція обіцяє гостям незабутні враження, а також потенційні фінансові переваги криптовалют», — заявив Сальваторе Леггіеро, розробник цього проєкту.

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Bitcoin Tower — це 40-поверховий хмарочос, що викликає захоплення, символізує повагу Дубая до біткойна і втілює принципи його загадкового творця Сатоші Накамото. Леггієро планує, що ця вежа стане революцією в галузі нерухомості, долаючи розрив між цифровими і фізичними активами.

Об'єднані Арабські Емірати продовжують розвиватися в криптовалютному секторі. Нещодавно криптовалютна біржа Coinbase повідомила, що ОАЕ можуть служити міжнародним криптоцентром для Близького Сходу, а також для деяких регіонів Африки та Азії.

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