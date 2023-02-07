У дохід України стягнули титанові активи та майно російського олігарха вартістю 2 мільярди гривень — Finance.ua
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У дохід України стягнули титанові активи та майно російського олігарха вартістю 2 мільярди гривень

Кримінал
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У дохід України стягнули титанові активи та майно російського олігарха вартістю 2 мільярди гривень
У дохід України стягнули титанові активи та майно російського олігарха вартістю 2 мільярди гривень, Фото: БЕБ
Активи «Демурінського ГЗК» російського виробника титану та майно російського олігарха вартістю 2 млрд стягнуто в дохід України.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
«Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стягнуто в дохід держави всі активи ТОВ „Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат“, а саме: корпоративні права у розмірі 100 %, рухоме і нерухоме майно підприємства та грошові кошти на рахунках у сумі 14,4 млн грн», — сказано в повідомленні.
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Для позовної заяви детективи Бюро економічної безпеки України спільно із Службою безпеки України надали необхідну доказову базу та матеріали Офісу Генерального прокурора й Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України.
Раніше, рішенням Вищого антикорупційного суду до громадянина росії Шелкова Михайла Євгеновича, кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Демурінський ГЗК» застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону про санкції та стягнуто у дохід держави квартиру, 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВСМПО Титан Україна» та майно цього підприємства — нерухомість, автомобілі, грошові кошти.
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У межах досудового розслідування встановлено, що службові особи товариства, за попередньою змовою із службовими особами офшорних компаній, протягом 2021 року здійснили реалізацію титанової сировини в адресу європейської компанії за умисно заниженою ціною.
Таким чином, маючи на меті ухилення від сплати податку на прибуток, їхні дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10,1 млн грн.
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Окрім того, слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств російської федерації та республіки білорусь. За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським і білоруським підприємствам та використовувалася, зокрема, і для виробництва окремих частин винищувачів та ракет, якими зараз обстрілюють Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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