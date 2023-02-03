Привласнення 40 мільярдів: головний бухгалтер "Укртатнафти" отримав підозру — Finance.ua

Привласнення 40 мільярдів: головний бухгалтер "Укртатнафти" отримав підозру Сьогодні 11:43 — Кримінал

Головний бухгалтер «Укртатнафти» (Кременчуцького нафтопереробного заводу) отримав підозру у справі про можливе привласнення ексменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти» 40 млрд грн.

Як зазначили в БЕБ, фігурантка переховувалася в Ужгородському районі на Закарпатті, де її знайшли співробітники СБУ.

Слідство вважає, що «Укртатнафта» виробляла та реалізовувала пальне через мережу АЗС без сплати акцизів, хоча такий податок закладався у ціну для споживачів. Заборгованість зі сплати акцизу за цим епізодом становить 605 млн грн.

«За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній», — зазначили у БЕБ.

Йдеться про справу, яку розслідують БЕБ та СБУ щодо привласнення 40 млрд грн ексменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти», які у листопаді торік перейшли у власність держави. Раніше повідомлення про підозру отримав в.о. першого заступника голови правління «Укртатнафти» компанії.

Власниками «Укртатнафти» є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіють близько 60%. Решта акцій компанії належить НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетними обстрілами.

У рамках кримінальних проваджень документується 10 епізодів щодо виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від податків, створення безнадійної заборгованості заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати ПДВ, мита, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Економічна Правда За матеріалами:

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