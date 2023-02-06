Поліцейські викрили бізнесмена, який вивів з України понад 250 млн грн через підконтрольні фірми в Києві — Finance.ua
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Поліцейські викрили бізнесмена, який вивів з України понад 250 млн грн через підконтрольні фірми в Києві

Кримінал
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Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції продовжують проводити системні заходи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю проросійського бізнесу в Україні.
Про це повідомив Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції.
За їх результатами поліцейські встановили низку українських компаній — співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. За допомогою цих товариств громадянин рф налагодив механізм для виведення з України коштів в підконтрольні офшорні компанії.
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Відповідно до запровадженої «схеми», офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед «кредитором».
Надалі це давало підстави в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з рф та рб, безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми.
Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.
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У співпраці з Державною податковою службою поліцейські встановили, що в результаті таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн. Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в рф та сплати податків країні-агресору.
З метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для справи, оперативники ДСР, слідчі ГСУ Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора провели санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень та проживання осіб. Вилучили фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів та інші документи щодо фіктивних оборудок.
Наразі судом накладено арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.
За матеріалами:
Finance.ua
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