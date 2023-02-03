Топ-5 шахрайств в інтернеті - кіберполіція — Finance.ua

Топ-5 шахрайств в інтернеті - кіберполіція Сьогодні 17:00 — Кримінал

Кіберполіція назвала найпоширеніші в Україні типи інтернет-шахрайств, а також пояснила, чому небезпечно сплачувати завдаток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника кіберполіції Іано-Франківської області Тараса Мороза в інтерв’ю виданню «Галка».

За його словами, навіть під час війни в Україні інтернет-аферисти активно «працюють» та вигадують нові схеми, аби ошукати людей. Мороз назвав п’ять найбільш поширених шахрайств в інтернеті.

Псевдоволонтерство

Фейкові волонтери під час війни активізувалися не лише в Івано-Франківській області, а в цілому по Україні. Псевдоблагодійники виманюють гроші нібито на допомогу ЗСУ, купівлю амуніції чи пального, допомогу хворим дітям. Шахраї, за його словами, б’ють на жалість.

Фішинг

Цей вид шахрайства аферисти нерідко поєднують у псевдоблагодійністю чи іншими схемами. Зловмисники надсилають форму, де нібито потрібно заповнити особисті і банківські дані, а насправді виявляється, що це фішингове посилання.

«Це унікальний вид шахрайства, що поширений між іншими видами шахрайства, він дуже популярний зараз. Фішинг створений для того, аби заволодіти вашими персональними даними та конфіденційною інформацією», — зазначив поліцейський.

Він додав, що часто такі посилання маскують під магазини чи виплату допомоги.

Купівля в інтернеті

Через складну ситуацію зі світлом в Україні в інтернеті побільшало шахраїв, які «продають» системи опалення, генератори, дрова чи твердопаливні котли.

«Він набув популярності за останні два місяці. Люди скидають гроші шахраям, чи переходять за фішинговими посиланням та вказують свої дані», — зазначив правоохоронець.

Соціальна інженерія

За останні два місяці ця схема починає набирати популярність. Шахраї, називаючись представниками банків, виманюють у людей персональні дані. Після цього з банківських карт зникають гроші.

Також аферисти можуть представлятися соціальними представниками, які нібито пропонують матеріальну допомогу. Сюди ж відносять схему «ваш син у біді». Найчастіше жертвами таких шахраїв стають люди віком 45-60 років.

Фальшива оренда чи перевезення

За даними поліції, під час війни випадки такого типу шахрайства почастішали, оскільки люди шукають способи евакуації з зони бойових дій.

Також аферисти постійно намагаються видурити кошти за допомогою фальшивих оголошень про оренду житла. Зловмисники просять надіслати завдаток, а потім зникають.

Чим небезпечний завдаток в інтернеті

Начальник кіберполіції зазначив, що поняття «завдаток» рівноцінно до слова «шахрайство». Він закликав українців не надсилати наперед кошти інтернет-продавцям.

«Ні за що не можна давати завдаток, чи це купівля одягу, чи будь-чого іншого. Одиниці є таких порядних продавців, які просять завдаток, і потім виконують свої обіцянки», — сказав Тарас Мороз.

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