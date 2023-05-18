У додатку Нової пошти стався масштабний збій — Finance.ua

У додатку Нової пошти стався масштабний збій Сьогодні 12:52 — Особисті фінанси

У додатку Нової пошти стався масштабний збій

Нова пошта повідомляє про збій в роботі мобільного додатку: українці не можуть авторизуватися, через це тимчасово недоступні усі послуги в телефоні.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

«На жаль, через технічний збій мобільний застосунок Нової пошти та сервіс авторизації тимчасово не працює. Тому наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку», — йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо чекаєте на посилку?

Усім, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі.

Водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги ви можете отримати у будь-якому нашому відділенні. Усі інші цифрові точки контакту — API, бізнес-кабінет, сайт — працюють.



«Ми докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно ми відновимо його роботу — одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії», — запевняє поштовий оператор.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.