У додатку Нової пошти стався масштабний збій — Finance.ua

У додатку Нової пошти стався масштабний збій
Нова пошта повідомляє про збій в роботі мобільного додатку: українці не можуть авторизуватися, через це тимчасово недоступні усі послуги в телефоні.
Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.
«На жаль, через технічний збій мобільний застосунок Нової пошти та сервіс авторизації тимчасово не працює. Тому наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку», — йдеться у повідомленні.
Що робити, якщо чекаєте на посилку?
- Усім, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі.
- Водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги ви можете отримати у будь-якому нашому відділенні. Усі інші цифрові точки контакту — API, бізнес-кабінет, сайт — працюють.
«Ми докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно ми відновимо його роботу — одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії», — запевняє поштовий оператор.
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