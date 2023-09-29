У Дніпрі викрили шахрайський кол-центр, який ошукував українців у Польщі — Finance.ua
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У Дніпрі викрили шахрайський кол-центр, який ошукував українців у Польщі

Кримінал
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У Дніпрі викрили шахрайський кол-центр, який ошукував українців у Польщі
У Дніпрі викрили шахрайський кол-центр, який ошукував українців у Польщі
У Дніпрі поклали край діяльності шахрайського кол-центру, працівники якого викрадали кошти в українців, котрі тимчасово проживають у Польщі.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом організаторам та 11 учасникам злочинної організації. Їм інкриміновано створення, керівництво й участь у злочинній організації, а також шахрайство.
За даними слідства, в орендованому приміщенні у центрі Дніпра підозрювані облаштували офіс і залучили до роботи 20 операторів.
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Представники кол-центру зв’язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають у Польщі, за допомогою зашифрованих дзвінків нібито від місцевих банків. Вони представлялися працівниками служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток — буцімто для захисту персональних даних.
Через додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний BLIK-код, завдяки якому здійснювали виведення коштів на підконтрольні рахунки на території України або у криптогаманці.
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Отримані кошти підозрювані переводили в готівку за допомогою обмінних пунктів валют у Дніпрі та розподіляли між собою.
Попередньо встановлено 15 потерпілих, сума завданих їм збитків — понад пів мільйона гривень.
У ході спецоперації відбулися 40 санкціонованих обшуків у приміщенні офісу, у помешканнях та в автомобілях підозрюваних. Вилучено мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, зброю, майже 2 млн грн у різних валютах, дорогі автомобілі.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арештів на банківські рахунки, криптогаманці, нерухомість та автомобілі.
Також перевіряється причетність працівника поліції, який прикривав діяльність кол-центру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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