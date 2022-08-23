У "Дії" знову можна поділитися техпаспортом на авто – Мінцифри — Finance.ua
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У "Дії" знову можна поділитися техпаспортом на авто – Мінцифри

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У "Дії" знову можна поділитися техпаспортом на авто – Мінцифри
У "Дії" знову можна поділитися техпаспортом на авто – Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку «Дія».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
«Повертаємо шеринг авто в „Дії“. За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом. А не передавати пластикове свідоцтво з рук до рук. Вже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює», — повідомив Федоров.
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Нагадаємо, для того, щоб згенерувати запит на отримання техпаспорту від іншого користувача, потрібно:
  • встановити додаток «Дія» та авторизуватися в ньому. Потім перейти в розділ «Послуги» та вибрати пункт «Шеринг авто»;
  • у ньому вибрати підпункт «Відправити запит на авто»;
  • після цього «Дія» попросить вас ввести контактні дані — номер телефону, імейл та адресу проживання. Зверніть увагу, що цю інформацію, а також данні вашого паспорту буде показано власнику техпаспорта на автомобіль перед передачею документу;
  • після заповнення всіх полів буде згенеровано посилання та QR-код для власника авто. Посилання можна надіслати в будь-якому месенджері (чи навіть поштою чи SMS), а QR-код можна зчитати через «Дію», в якій авторизований власник авто.
Підтвердження шерингу техпаспорта:
  • власник авто має перейти по посиланню або відсканувати QR-код першого користувача;
  • після цього потрібно заповнити інформацію про себе, включно з номером телефону, імейлом та адресою проживання;
  • далі потрібно лише дати згоду, після чого техпаспорт на авто буде доступним в обліковому записі першого користувача, який і згенерував запит.

Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі

За матеріалами:
Finance.ua
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