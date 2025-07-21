Чи можуть позбавити спадку тих, хто нелегально перетнув кордон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можуть позбавити спадку тих, хто нелегально перетнув кордон

Особисті фінанси
86
Чи можуть позбавити спадку тих, хто нелегально перетнув кордон
Чи можуть позбавити спадку тих, хто нелегально перетнув кордон
За словами юристів, факт незаконного перетину кордону не впливає на право отримати спадщину. Це окреме правопорушення, яке розглядається в рамках кримінального процесу.
Читайте також
«Наприклад, якщо ми говоримо про незаконний перетин кордону, втечу — то це злочин. Необхідно проводити досудове розслідування, притягувати людину до відповідальності саме за цей факт. І до набуття спадщини це не має жодного стосунку», — пояснив у коментарі Новини. LIVE керуючий партнер Адвокатського об’єднання VIDAR Станіслав Борис.
Лише у випадку державної зради або інших тяжких злочинів майно спадкоємця може бути конфісковане. Однак це допускається лише, якщо людина вже вступила в права спадкоємця.
Отримати спадщину за кордоном у 2025 році
Якщо людина не має змоги повернутися в Україну, вона все одно може прийняти спадщину. В Міністерстві юстиції України пояснили, що це можна зробити двома способами:
  • особисто звернувшись до українського нотаріуса, якщо є така можливість;
  • поштою, надіславши заяву до нотаріуса в Україні. Підпис на заяві має бути засвідчений у нотаріуса за кордоном або в консульстві України.
Читайте також
Через представника за довіреністю заяву про прийняття спадщини подавати не можна. У заяві важливо вкластися у строк — 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Днем подання вважається дата відправлення листа поштою, а не день його вручення нотаріусу.
У разі звернення до іноземного нотаріуса може знадобитися:
  • апостиль або консульська легалізація документа;
  • офіційний переклад українською, засвідчений нотаріально.
Найзручніше — звернутись до консульства України. Там документ одразу оформлюють державною мовою, без потреби у перекладі чи апостилі.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems