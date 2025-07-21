Стартує програма грантів на професійне навчання «Власна справа»: хто може отримати — Finance.ua
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Стартує програма грантів на професійне навчання «Власна справа»: хто може отримати

Особисті фінанси
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Стартує програма грантів на професійне навчання «Власна справа»: хто може отримати
Стартує програма грантів на професійне навчання «Власна справа»: хто може отримати
Сьогодні, 21 липня стартує Програма грантів на професійне навчання «Власна справа: простір для розвитку», яка фінансується міжнародною гуманітарною організацією CORE за підтримки Міністерства економіки України та акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України».
Про це повідомляє Урядовий портал.
Мета програми
Підтримати професійний розвиток молоді, яка веде власну підприємницьку діяльність під час війни.
Фокус
На підприємців, які вже отримали або отримають гранти на створення або розвиток власного бізнесу «Власна справа» від Мінекономіки.

Хто може стати учасником програми?

Підприємці віком 18−35 років, які відповідають наступним критеріям:
  • є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • є особами, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій;
  • проживають у регіонах, що межують з лінією фронту;
  • є молодими людьми з інвалідністю або мають членів домогосподарства з інвалідністю;
  • мають на утриманні неповнолітніх дітей та/або осіб похилого віку (60 років і старші);
  • брали участь у бойових діях;
  • мають хронічні соціально-небезпечні захворювання (та/або їхні діти);
  • є членами домогосподарства, що втратило годувальника внаслідок військових дій.
Відібрані учасники зможуть безкоштовно отримати грант на оплату або компенсацію за необхідні для розвитку бізнесу освітні послуги — міжнародні курси, освітні онлайн платформи (Coursera, Udemy, edX та ін.), професійні школи, центри підвищення кваліфікації, курси перекваліфікації, авторські курси експертів у відповідній сфері ведення бізнесу тощо.
Деталі участі читайте тут.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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