Який середній розмір сімейної допомоги у ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Який середній розмір сімейної допомоги у ЄС (інфографіка)
У 2022 році країни ЄС витратили в середньому 830 євро на особу на сімейні виплати, що на 46,7% більше, ніж у останнє десятиліття (з 566 євро у 2012 році).
Такі дані показав Євростат у своїй статистиці.
Де найбільші витрати
Країнами з найбільшими витратами на сімейні виплати на особу у 2022 році були:
- Люксембург (3 789 євро),
- Данія (1 878 євро)
- Німеччина (1 616 євро).
Де найменші витрати
Країнами з найнижчими витратами були:
- Болгарія (211 євро),
- Греція (264 євро)
- Кіпр (277 євро).
Сімейні виплати становлять 8,6% усіх витрат на соціальний захист
У 2022 році сімейні виплати становили 8,6% від загальних витрат на соціальний захист в ЄС, що на 0,6 процентного пункту більше, ніж у 2012 році.
Найбільші частки витрат на сімейні виплати були зафіксовані:
- в Польщі (15,6% від загального обсягу соціальних виплат),
- Люксембурзі (14,8%)
- та Естонії (12,4%).
Найнижчі частки були:
- на Кіпрі (4,6%),
- у Нідерландах (4,7%)
- та Португалії (5,3%).
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