Який середній розмір сімейної допомоги у ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Який середній розмір сімейної допомоги у ЄС (інфографіка) Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Який середній розмір сімейної допомоги у ЄС (інфографіка)

У 2022 році країни ЄС витратили в середньому 830 євро на особу на сімейні виплати, що на 46,7% більше, ніж у останнє десятиліття (з 566 євро у 2012 році).

Такі дані показав Євростат у своїй статистиці.

Де найбільші витрати

Країнами з найбільшими витратами на сімейні виплати на особу у 2022 році були:

Люксембург (3 789 євро),

Данія (1 878 євро)

Німеччина (1 616 євро).

Де найменші витрати

Країнами з найнижчими витратами були:

Болгарія (211 євро),

Греція (264 євро)

Кіпр (277 євро).

Сімейні виплати становлять 8,6% усіх витрат на соціальний захист

У 2022 році сімейні виплати становили 8,6% від загальних витрат на соціальний захист в ЄС, що на 0,6 процентного пункту більше, ніж у 2012 році.

Найбільші частки витрат на сімейні виплати були зафіксовані:

в Польщі (15,6% від загального обсягу соціальних виплат),

Люксембурзі (14,8%)

та Естонії (12,4%).

Найнижчі частки були:

на Кіпрі (4,6%),

у Нідерландах (4,7%)

та Португалії (5,3%).

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