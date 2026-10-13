У Дії розширять перелік судових платежів: що зміниться для українців

Дія отримуватиме більше даних про штрафи та судові борги

Міністерство цифрової трансформації та Державна судова адміністрація України оновили правила обміну даними між підсистемою «Електронний суд» і порталом Дія. Зміни передбачають розширення переліку відомостей про штрафи, судовий збір та заборгованість за судовими наказами, які можуть передаватися через цифрову систему.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідні зміни затверджено спільним наказом Мінцифри та Державної судової адміністрації України від 17 вересня 2026 року № 196/429. Документ зареєстрували в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2026 року за № 1335/46729. Він вносить зміни до Порядку електронної інформаційної взаємодії між підсистемою «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, зокрема мобільним застосунком Дія.

Яку інформацію про судові платежі передаватимуть до Дії

Раніше Порядок стосувався передавання відомостей для електронної сплати штрафу та судового збору за постановою у справі про адміністративне правопорушення. Тепер перелік розширюють.

Він охоплюватиме відомості для сплати штрафів і судового збору під час розгляду:

цивільних справ;

кримінальних справ;

господарських справ;

адміністративних справ;

справ про адміністративні правопорушення.

Також передбачено передавання інформації про заборгованість за судовим наказом в електронній формі.

Водночас зміни стосуються саме передавання платіжних відомостей. Наказ не встановлює нових штрафів або судових зборів, не змінює їхніх розмірів і не запроваджує нових строків сплати.

Як передаватимуть дані про заборгованість за судовими наказами

Ще одна зміна — пряма згадка про заборгованість за судовим наказом. Відповідні відомості включено до переліку інформації, яку державне підприємство «Інформаційні судові системи» передає до мобільного застосунку Дія за запитом порталу.

Практичне значення цієї новації полягає в розширенні переліку даних, які можуть передаватися через цифровий канал. Водночас наказ не визначає окремого порядку погашення такої заборгованості, не змінює процедури видачі судових наказів і не встановлює нових правил примусового виконання.

Які вимоги встановлюють для обміну даними

Оновлена редакція Порядку передбачає, що інформаційну взаємодію здійснюватимуть в електронній формі з дотриманням вимог законодавства.

Зокрема, обмін даними має відповідати законам України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних» і «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Таким чином, документ закріплює вимоги до електронної взаємодії з урахуванням законодавства про електронну ідентифікацію, захист персональних даних та інформаційну безпеку. Водночас він не встановлює окремих технічних стандартів захисту інформації чи нових правил обробки персональних даних.

Хто відповідатиме за передавання інформації

Зміни також стосуються визначення відповідального підприємства. У пункті 4 Порядку замість двох державних підприємств — «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» — залишають лише ДП «Інформаційні судові системи», яке належить до сфери управління Державної судової адміністрації України.

Це підприємство визначено відповідальним за передавання інформації до мобільного застосунку Дія за запитом порталу. Обсяг і порядок такого обміну визначатимуться договором про інформаційну взаємодію.

Кого стосуються нові правила

Безпосередньо наказ стосується Мінцифри, Державної судової адміністрації України, державного підприємства «Інформаційні судові системи», а також державного підприємства «Центр судових сервісів» та функціонування інформаційної взаємодії між «Електронним судом» і Дією.

Для учасників судових проваджень зміни потенційно розширюють перелік фінансової інформації, доступної через цей цифровий канал. Це стосується учасників цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення, а також осіб, щодо яких передаються відомості про заборгованість за судовими наказами.

Однак це не означає, що всі такі відомості автоматично з’являться в Дії в кожній справі відразу після набрання наказом чинності. Передавання даних здійснюватиметься за запитом порталу, а порядок та обсяг обміну визначатимуться договором про інформаційну взаємодію.

Що зміниться для користувачів Дії

Для громадян основний очікуваний ефект — розширення можливостей отримувати через Дію інформацію про фінансові зобов’язання, пов’язані із судовими справами. Це може спростити доступ до платіжних відомостей і допомогти відстежувати відповідні зобов’язання без необхідності шукати їх у різних інформаційних системах.

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Для судової адміністрації та оператора інформаційної взаємодії зміни означають необхідність забезпечити передавання розширеного переліку відомостей відповідно до оновленого Порядку та договору про інформаційну взаємодію.

Водночас наказ не передбачає, що Дія замінюватиме «Електронний суд», судові документи або встановлені законом процедури виконання судових рішень.