У "Дії" почали тестування документів англійською — Finance.ua

У "Дії" почали тестування документів англійською Вчора 11:14 — Особисті фінанси

У "Дії" почали тестування документів англійською

У «Дії» почали бета-тестування шерингу авто та документів англійською.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців залучатися до тестування.

«З початку повномасштабної війни 9 млн українців виїхали за кордон. Тікаючи від небезпеки, багато людей не встигли взяти паперові документи. Тому хочемо додати в Дію документи англійською, щоб ви могли користуватися ними за кордоном», — зазначив він.

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Наразі проводиться бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта.

«Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в Дії — реєструйтеся. Також відновлюємо шеринг авто в Дії і хочемо протестувати роботу послуги. Взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною», — йдеться у повідомленні міністра.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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