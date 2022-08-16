У "Дії" почали тестування документів англійською — Finance.ua

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У "Дії" почали тестування документів англійською

Особисті фінанси
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У "Дії" почали тестування документів англійською
У "Дії" почали тестування документів англійською
У «Дії» почали бета-тестування шерингу авто та документів англійською.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців залучатися до тестування.
«З початку повномасштабної війни 9 млн українців виїхали за кордон. Тікаючи від небезпеки, багато людей не встигли взяти паперові документи. Тому хочемо додати в Дію документи англійською, щоб ви могли користуватися ними за кордоном», — зазначив він.
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Наразі проводиться бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта.
«Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в Дії — реєструйтеся. Також відновлюємо шеринг авто в Дії і хочемо протестувати роботу послуги. Взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною», — йдеться у повідомленні міністра.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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