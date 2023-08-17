У Данії аферист-росіянин ледь не поцупив у Центробанку $3,5 мільярда — Finance.ua
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У Данії аферист-росіянин ледь не поцупив у Центробанку $3,5 мільярда

Кримінал
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У Данії аферист-росіянин ледь не поцупив у Центробанку $3,5 мільярда
У Данії аферист-росіянин ледь не поцупив у Центробанку $3,5 мільярда
Данський суд засудив громадянина росії до трьох років в’язниці та депортації за спробу грубого шахрайства та підробки під час підготовки афери на $3,5 мільярда проти Центрального банку Данії.
Про це повідомляє Bloomberg.
53-річний чоловік підробив документи та вдавав представника інвестиційної компанії, щоб обманом змусити Центральний банк виплатити йому гроші, йдеться у заяві поліції.
Він був заарештований минулого року після того, як надіслав кілька електронних листів і навіть особисто з’явився у банк в Копенгагені.
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Прокурор назвав цей випадок «незвичним» і сказав, що Центральний банк Данії швидко запідозрив росіянина у злочині та звернувся до поліції, зазначили у заяві.
Нагадаємо, напередодні британські правоохоронці затримали трьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб.
За матеріалами:
Укрінформ
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