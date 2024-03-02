У Цюриху випадково заплатили службовцям на 200 мільйонів доларів більше — Finance.ua

У Цюриху випадково заплатили службовцям на 200 мільйонів доларів більше Сьогодні 22:23 — Світ

У Цюриху випадково заплатили службовцям на 200 мільйонів доларів більше

У швейцарському Цюриху понад 30 тисяч міських службовців помилково отримали подвійну зарплату. Тож тепер їм потрібно повернути ці гроші назад через значні втрати бюджету.

Про це пише Bussines Insider

Через цю помилку бюджет міста втратив 175 мільйонів швейцарських франків, тобто 200 мільйонів доларів у еквіваленті.

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У фінансовому департаменті міста повідомили, що сталася технічна помилка. А от серед службовців почалися жарти, стосовно того, що це компенсація за велику інфляцію.

Нині влада міста надсилає повідомлення службовцям з інструкцією, як повернути гроші назад.

Телеканал 24 За матеріалами:

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