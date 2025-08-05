У «чорному списку» АМКУ перебувають понад 2000 компаній, їхній прибуток сягає 12,7 млрд грн — Finance.ua

У «чорному списку» АМКУ перебувають понад 2000 компаній, їхній прибуток сягає 12,7 млрд грн Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

У «чорному списку» АМКУ перебувають понад 2000 компаній, їхній прибуток сягає 12,7 млрд грн

Станом на початок серпня 2025 року в «чорному списку» Антимонопольного комітету України перебувають 2379 юридичних осіб. Найбільше таких компаній зареєстровано в Києві, водночас найвищі прибутки задекларували підприємства з Дніпропетровської області.

Про це свідчать дані сервісу аналізу ринків у реальному часі Vkursi Market BI.

Зазначається, що наразі понад 2 тисячі підприємств не мають права брати участь у публічних закупівлях через зафіксовані раніше антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монопольним становищем, проте згідно Постановою Кабміну № 1178 на період воєнного стану вони можуть укладати прямі контракти з бюджетними установами за переговорною процедурою.

Загальна виручка всіх 2 379 компаній у 2024 році становила 237,6 млрд грн, а прибуток досяг 12,7 млрд грн.

Інфографіка: Vkursi

У яких галузях найбільше порушників

Найбільше компаній, внесених до «чорного списку» АМКУ, працюють у таких сферах:

оптова та роздрібна торгівля — 801 компанія;

будівництво — 658;

переробна промисловість — 341;

професійна, наукова та технічна діяльність — 112;

адміністративне та допоміжне обслуговування — 111;

транспорт і логістика — 54.

Інфографіка: Vkursi

Області-лідери за кількістю компаній

Найбільше порушників зареєстровано в Києві — 631 компанія. Далі у списку регіонів:

Харківська — 197 компаній;

Львівська — 196;

Дніпропетровська — 190;

Одеська область — 136.

Інфографіка: Vkursi

Прибутки компаній із «чорного списку»

Найбільші прибутки згенерували підприємства зі списку АМКУ, зареєстровані у столиці та регіонах:

Дніпропетровська область — 5 млрд грн;

Київ — 4,6 млрд грн;

Київська область — 901 млн грн;

Чернігівська область — 490 млн грн;

Полтавська область — 381 млн грн.

Попри обмеження на участь у тендерах, компанії з «чорного списку» продовжують демонструвати значні обсяги доходу. У 2 з 10 компаній-лідерів ринку відсутній кінцевий бенефіціарний власник.

10 найдохідніших компаній у 2024 році, які перебувають під обмеженнями АМКУ:

ТОВ «АВ метал груп» — 22,1 млрд грн. Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі металами та металевими рудами.

ТОВ «Техноторг-дон» — 7,4 млрд грн. Один із найбільших дистриб’юторів сільськогосподарської техніки, запасних частин, насіння, засобів захисту рослин, добрив.

ТОВ «МАН трак енд бас юкрейн» — 7,3 млрд грн. Дочірнє підприємство в Києві автовиробника MAN.

ТОВ «Укр газ ресурс» — 6,7 млрд грн. Займається продажем та транспортуванням природного газу.

ТОВ «Пирятинський делікатес» — 4 млрд грн. Виробник заморожених напівфабрикатів.

ТОВ «Тієтоеврі кріейт Україні» — 3,1 млрд грн. IT-компанія.

ТОВ «Аметрін ФК» — 2,9 млрд грн. Постачальник медикаментів в аптечні мережі та лікувальні установи.

ТОВ «Технологічна паливна компанія» — 2,5 млрд грн. Постачальник пального Євро-5.

ТОВ «Техніка для бізнесу» — 2,5 млрд грн. Дистриб’ютор комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

ТОВ «Бембікс» — 2 млрд грн. Займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Як АМКУ виявляє порушення:

За скаргами від компаній-конкурентів, громадян або органів влади. Під час власних розслідувань, якщо є підозри щодо антиконкурентних дій, наприклад, змови чи зловживання монопольним становищем. Комітет регулярно здійснює моніторинг ринку і може виявити порушення, наприклад, через схожі цінові пропозиції або узгоджену поведінку учасників торгів.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, у першому півріччі 2025 року в Україні було зареєстровано 18 277 нових компаній. Це майже стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року, що свідчить про стабілізацію темпів відкриття нового бізнесу. Втім, до довоєнних показників ще далеко: у 2021 році за той самий період відкрили на 60% більше компаній.

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