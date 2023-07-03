У червні українці зареєстрували 5,6 тис. нових легкових авто: Топ-10 марок — Finance.ua

У червні українці зареєстрували 5,6 тис. нових легкових авто: Топ-10 марок Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У червні українці зареєстрували 5,6 тис. нових легкових авто: Топ-10 марок

За червень в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж торік. Бестселером місяця на українському ринку залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 656 покупців.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 39% червневого ринку нових легковиків», — сказано в повідомленні.

Десятка бестселерів червня 2023 року:

Renault Duster — 656 од.; Toyota RAV-4 — 311 од.; Toyota Corolla — 202 од.; Volkswagen ID.4 — 189 од.; Mazda CX5 — 167 од.; Toyota Land Cruiser Prado — 149 од.; Hyundai Tucson — 143 од.; Škoda Octavia — 127 од.; Toyota Camry — 124 од.; Škoda Karoq — 117 од.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у І кв. 2023 р. глобальним автопромом було виготовлено понад 21,6 млн автотранспортних засобів. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак, все ще зберігається відставання від доковідного 2019 р. (-7%).

У травні в п’ятірку найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні увійшли : м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Кияни придбали 35% реалізованих за місяць в Україні нових легковиків.

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