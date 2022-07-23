У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних — Finance.ua
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У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних

Кредит&Депозит
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У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних
У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 3,2% до 785,165 млрд гривень станом на 1 липня порівняно з даними на 1 червня.
Про це свідчать дані Національного банку.
З початку року вклади населення в банках зросли на 9,1% із 719,418 млрд гривень.
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Гривневі вклади населення у банках у червні зросли на 5,4% до 537,249 млрд гривень.
При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 1,3% до 247,916 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у червні збільшилися на 1,4% до 734,672 млрд гривень.
Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у червні для юросіб зросла на 2,8 в.п. до 7,3%, для фізосіб — на 0,9 в.п. до 6,6%.
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Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,1%, для населення — 0,7%.
У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд. гривень до 720,932 млрд гривень.
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Нагадаємо, у 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень.
У 2019 році вклади населення в банках зросли на 8,6% з 501,7 млрд гривень до 542,3 млрд гривень.
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За матеріалами:
Українські Новини
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