У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних — Finance.ua

У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних Вчора 10:18 — Кредит&Депозит

У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 3,2% до 785,165 млрд гривень станом на 1 липня порівняно з даними на 1 червня.

Про це свідчать дані Національного банку.

З початку року вклади населення в банках зросли на 9,1% із 719,418 млрд гривень.

Читайте також Банкіри розповіли, які депозити обирають українці

Гривневі вклади населення у банках у червні зросли на 5,4% до 537,249 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 1,3% до 247,916 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у червні збільшилися на 1,4% до 734,672 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у червні для юросіб зросла на 2,8 в.п. до 7,3%, для фізосіб — на 0,9 в.п. до 6,6%.

Читайте також Сума коштів на депозитах зростає щомісяця — Опендатабот

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,1%, для населення — 0,7%.

У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд. гривень до 720,932 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень.

У 2019 році вклади населення в банках зросли на 8,6% з 501,7 млрд гривень до 542,3 млрд гривень.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.