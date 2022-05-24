У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках

Вчора 18:49Особисті фінанси
522
У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршруткахУ Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках
У Чернівцях підвищили тариф на проїзд у маршрутках до 10 гривень. Нова ціна на проїзд запроваджується на два місяці.
Рішення про підвищення тарифу прийняли на засіданні виконкому у вівторок, 24 травня.
Читайте також
Так, у місті тимчасово встановили тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті у розмірі 10,00 грн.
Нова ціна на проїзд почне діяти з 1 червня й до 31 серпня.
При цьому, за словами директора департаменту транспорту Петра Лисака, тариф підвищили через ріст цін на пальне.
Нагадаємо, вартість проїзду в маршрутках Львівщини зросла на 15%.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами: Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.