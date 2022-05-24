У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках — Finance.ua

У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках
У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках
У Чернівцях підвищили тариф на проїзд у маршрутках до 10 гривень. Нова ціна на проїзд запроваджується на два місяці.
Рішення про підвищення тарифу прийняли на засіданні виконкому у вівторок, 24 травня.
Так, у місті тимчасово встановили тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті у розмірі 10,00 грн.
Нова ціна на проїзд почне діяти з 1 червня й до 31 серпня.
При цьому, за словами директора департаменту транспорту Петра Лисака, тариф підвищили через ріст цін на пальне.
Нагадаємо, вартість проїзду в маршрутках Львівщини зросла на 15%.
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