У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках — Finance.ua

У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках

Вчора 18:49 — Особисті фінанси

У Чернівцях через ріст цін на пальне подорожчав проїзд у маршрутках

У Чернівцях підвищили тариф на проїзд у маршрутках до 10 гривень. Нова ціна на проїзд запроваджується на два місяці.

Рішення про підвищення тарифу прийняли на засіданні виконкому у вівторок, 24 травня.

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Так, у місті тимчасово встановили тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті у розмірі 10,00 грн.

Нова ціна на проїзд почне діяти з 1 червня й до 31 серпня.

При цьому, за словами директора департаменту транспорту Петра Лисака, тариф підвищили через ріст цін на пальне.

Нагадаємо, вартість проїзду в маршрутках Львівщини зросла на 15%.

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