У Чехії практично немає безробіття: скільки українських біженців працевлаштували — Finance.ua

У Чехії практично немає безробіття: скільки українських біженців працевлаштували Вчора 19:22 — Особисті фінанси

У Чехії практично немає безробіття: скільки українських біженців працевлаштували

У Чехії на 10 відкритих вакансій претендує лише 8 безробітних. У країні практично немає безробіття, а за час повномасштабної війни працевлаштували 97,3 тис. українських біженців.

Про це повідомляє видання Novinky

«Хоча ми спостерігаємо деяке невелике зростання безробіття, це все ще дуже низька кількість, навіть найнижча в усьому Європейському союзі. Більше того, це правильно в довгостроковій перспективі, тому можна говорити про справді хороший результат. Нині це дуже позитивний показник», — сказав міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

На кінець першого цьогорічного святкового місяця в пропозиції бюро з працевлаштування налічувалося 313 250 вакансій. Порівняно з червнем це було на 6158 менше. У річному порівнянні кількість вакантних посад скоротилася майже на 45 тисяч.

Активність компаній нижча у частині найму нових співробітників у літній період, тому безробіття трохи зросло, пояснив генеральний директор Бюро праці Віктор Наймон. Згідно з джерелами офісу, 97 238 громадян України отримали роботу в Чеській Республіці з моменту початку конфлікту в Україні в лютому цього року до кінця липня. Але дехто з них уже повернувся додому або залишив роботу. Наприкінці липня у Чехії працювало 73 908 українців з тимчасовим захистом.

Роботодавці найбільше зацікавлені у працівниках на виробництвах та синіх комірцях, а також у сезонних працівниках. У довгостроковій перспективі компаніям не вистачає кваліфікованих майстрів чи експертів у галузі інформаційних технологій.

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