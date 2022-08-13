У Чехії практично немає безробіття: скільки українських біженців працевлаштували — Finance.ua
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У Чехії практично немає безробіття: скільки українських біженців працевлаштували

Особисті фінанси
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У Чехії практично немає безробіття: скільки українських біженців працевлаштували
У Чехії практично немає безробіття: скільки українських біженців працевлаштували
У Чехії на 10 відкритих вакансій претендує лише 8 безробітних. У країні практично немає безробіття, а за час повномасштабної війни працевлаштували 97,3 тис. українських біженців.
Про це повідомляє видання Novinky.
«Хоча ми спостерігаємо деяке невелике зростання безробіття, це все ще дуже низька кількість, навіть найнижча в усьому Європейському союзі. Більше того, це правильно в довгостроковій перспективі, тому можна говорити про справді хороший результат. Нині це дуже позитивний показник», — сказав міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.
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На кінець першого цьогорічного святкового місяця в пропозиції бюро з працевлаштування налічувалося 313 250 вакансій. Порівняно з червнем це було на 6158 менше. У річному порівнянні кількість вакантних посад скоротилася майже на 45 тисяч.
Активність компаній нижча у частині найму нових співробітників у літній період, тому безробіття трохи зросло, пояснив генеральний директор Бюро праці Віктор Наймон. Згідно з джерелами офісу, 97 238 громадян України отримали роботу в Чеській Республіці з моменту початку конфлікту в Україні в лютому цього року до кінця липня. Але дехто з них уже повернувся додому або залишив роботу. Наприкінці липня у Чехії працювало 73 908 українців з тимчасовим захистом.
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Роботодавці найбільше зацікавлені у працівниках на виробництвах та синіх комірцях, а також у сезонних працівниках. У довгостроковій перспективі компаніям не вистачає кваліфікованих майстрів чи експертів у галузі інформаційних технологій.
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За матеріалами:
Обозреватель
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