На яку пенсію в Чехії ви можете розраховувати уже зараз: онлайн-калькулятор — Finance.ua

На яку пенсію в Чехії ви можете розраховувати уже зараз: онлайн-калькулятор Вчора 16:31 — Особисті фінанси

На яку пенсію в Чехії ви можете розраховувати уже зараз: онлайн-калькулятор

Чеське управління соціального забезпечення (ČSSZ) запустило сервіс Informative dôchodková application. За допомогою цієї програми можна вирахувати свій розмір пенсійних виплат на поточний момент.

Про це пише Eportal

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Так, кожен авторизований користувач на сайті відомства може дізнатися дату виходу на пенсію та приблизний розмір щомісячних виплат, на які вдалося накопичити впродовж трудового стажу.

Від чого залежить розмір пенсії в Чехії

Онлайн-калькулятор робить розрахунок майбутніх виплат на основі віку, стажу, зроблених внесків до пенсійного фонду, наявності дітей тощо.

При цьому програма не враховує розміру інфляції, валоризації пенсій, можливих надбавок і не робить прогнозу майбутньої пенсії. Тож калькулятор покаже користувачеві ту пенсію, на яку вдалося заробити на сьогодні.

Відеоінструкція, як користувати онлайн-калькулятором пенсії в Чехії:

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Телеканал 24 За матеріалами:

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