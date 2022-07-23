На яку пенсію в Чехії ви можете розраховувати уже зараз: онлайн-калькулятор — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На яку пенсію в Чехії ви можете розраховувати уже зараз: онлайн-калькулятор

Особисті фінанси
1331
На яку пенсію в Чехії ви можете розраховувати уже зараз: онлайн-калькулятор
На яку пенсію в Чехії ви можете розраховувати уже зараз: онлайн-калькулятор
Чеське управління соціального забезпечення (ČSSZ) запустило сервіс Informative dôchodková application. За допомогою цієї програми можна вирахувати свій розмір пенсійних виплат на поточний момент.
Про це пише Eportal.
Читайте також
Так, кожен авторизований користувач на сайті відомства може дізнатися дату виходу на пенсію та приблизний розмір щомісячних виплат, на які вдалося накопичити впродовж трудового стажу.

Від чого залежить розмір пенсії в Чехії

Онлайн-калькулятор робить розрахунок майбутніх виплат на основі віку, стажу, зроблених внесків до пенсійного фонду, наявності дітей тощо.
При цьому програма не враховує розміру інфляції, валоризації пенсій, можливих надбавок і не робить прогнозу майбутньої пенсії. Тож калькулятор покаже користувачеві ту пенсію, на яку вдалося заробити на сьогодні.
Відеоінструкція, як користувати онлайн-калькулятором пенсії в Чехії:
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.