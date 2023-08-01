У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го — Finance.ua

У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го Сьогодні 10:32 — Світ

У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го

Міністерство внутрішніх справ Чехії в понеділок подало для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік — тобто до кінця березня 2025-го.

Про це повідомляє ČTK.

У МВС Чехії вважають, що нинішній перебіг повномасштабної війни в Україні поки що не дає підстав вважати, що українські біженці зможуть повернутися додому в найближчому майбутньому.

Крім того, додає відомство, у робочих групах ЄС також існує консенсус щодо продовження тимчасового захисту для біженців із України до березня 2025 року, а політичне рішення має бути ухвалене на рівні Євросоюзу до кінця жовтня.

«Однак, з огляду на часові межі, немає можливості чекати на офіційне рішення Ради Європейського Союзу, щоб розпочати законодавчий процес», — додали в міністерстві.

Читайте також Де у Чехії найдешевше орендувати житло: ціни в регіонах

Нагадаємо, процедура надання тимчасового захисту в Чехії майже не зміниться в порівнянні з останньою редакцією lex Ukraine, ухваленою на початку року. Серед іншого, статус треба буде періодично підтверджувати, інакше він втратить чинність.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Чехія надала тимчасовий захист близько пів мільйона українських біженців, близько третини з яких повернулися назад. Точна кількість українських біженців, які наразі перебувають у Чехії, невідома.

Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.