У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го — Finance.ua
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У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го

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У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го
У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го
Міністерство внутрішніх справ Чехії в понеділок подало для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік — тобто до кінця березня 2025-го.
Про це повідомляє ČTK.
У МВС Чехії вважають, що нинішній перебіг повномасштабної війни в Україні поки що не дає підстав вважати, що українські біженці зможуть повернутися додому в найближчому майбутньому.
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Крім того, додає відомство, у робочих групах ЄС також існує консенсус щодо продовження тимчасового захисту для біженців із України до березня 2025 року, а політичне рішення має бути ухвалене на рівні Євросоюзу до кінця жовтня.
«Однак, з огляду на часові межі, немає можливості чекати на офіційне рішення Ради Європейського Союзу, щоб розпочати законодавчий процес», — додали в міністерстві.
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Нагадаємо, процедура надання тимчасового захисту в Чехії майже не зміниться в порівнянні з останньою редакцією lex Ukraine, ухваленою на початку року. Серед іншого, статус треба буде періодично підтверджувати, інакше він втратить чинність.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Чехія надала тимчасовий захист близько пів мільйона українських біженців, близько третини з яких повернулися назад. Точна кількість українських біженців, які наразі перебувають у Чехії, невідома.
Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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